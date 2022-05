Marrakech: Inauguration de l’Esplanade Moulay El Hassan

L’infrastructure dédiée aux loisirs, à la détente et aux divertissements à Marrakech vient d’être renforcée, avec l’inauguration samedi, au quartier de l’hivernage, de la première tranche de l’Esplanade Moulay El Hassan, une infrastructure écologique inscrite dans le cadre du projet « Marrakech, Cité du Renouveau Permanent ».

D’un coût global de 53,9 millions de DH (MDH), cet espace vert et écologique qui représente un « poumon » pour la ville, s’étend sur une superficie totale de 17 ha.

Projet durable et exemplaire en matière de qualité environnementale, il est le fruit d’un partenariat entre la Direction Générale des Collectivités Territoriales (DGCT), dont la contribution financière s’élève à 42,5 MDH, la commune urbaine de Marrakech (1,4 MDH) et le ministère de l’Education nationale, du Préscolaire et des Sports (10 MDH), rapporte le quotidien Le Matin.