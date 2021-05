Marrakech: ils tentent de braquer un fourgon de transport de fonds

Ce lundi soir, un fourgon blindé de transport de fonds a été attaqué par des inconnus, dans le quartier M’hamid, à Marrakech.

Selon une source de Le Site info, deux individus circulant à moto, ont tenté de cambrioler le fourgon après son arrêt devant une agence bancaire. Grâce à la résistance des convoyeurs, les braqueurs sont finalement partis bredouilles.

Les autorités locales et les services de police ont ouvert une enquête pour élucider les tenants et aboutissants de cette affaire et mettre la main sur ces malfaiteurs.

