Marrakech: la police arrête un escroc qui arnaquait des filles

Les services sécuritaires du deuxième district de police de Sidi Youssef Ben Ali relevant de la préfecture de police de Marrakech ont procédé cette semaine, à l’arrestation d’une personne impliquée dans plusieurs opérations d’escroquerie, dont les victimes sont des filles à la recherche d’un emploi.

Selon une source sécuritaire, le mis en cause opérait une sélection minutieuse de ses victimes en les faisant convaincre de sa capacité à les employer par le biais de l’un de ses intermédiaires et en les délestant de leurs portables avant de prendre la fuite sans jamais revenir.

Les enquêtes et investigations de terrain menées par les éléments du 9è arrondissement de police et exploitant les descriptions des victimes sur le mis en cause, ont permis de déterminer l’identité du prévenu en flagrant délit de possession d’un portable de l’une de ses victimes.

L’enquête préliminaire a révélé que le mis en cause est un repris de justice connu des services sécuritaires pour ses antécédents dans les opérations d’escroquerie et d’arnaque et faisant objet d’un avis de recherche au niveau national pour délit d’émission de chèque sans provision.

L’enquête s’est soldée aussi par l’arrestation de deux de ses complices pour recel des téléphones portables provenant des victimes.

Les trois prévenus ont été présentés au service préfectoral de la police judiciaire de Marrakech pour approfondissement de l’enquête avant d’être différer devant la justice.