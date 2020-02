Marrakech: il surprend sa femme dans les bras d’un autre homme

Un jeune Marrakchi a eu droit jeudi à une mauvaise surprise en rentrant de la mosquée. Après avoir accompli la prière d’Al Fajr, il a surpris sa femme dans les bras d’un autre homme, dans leur chambre à coucher.

Selon une source de Le Site info, l’affaire, qui s’est déroulée dans la commune d’Asni, a choqué les voisins. La mise en cause, mère de deux enfants, a profité de l’absence de son mari pour appeler son amant. Après l’avoir découverte dans les bras d’un autre, le jeune homme a immédiatement alerté les services de la gendarmerie royale. Ces derniers se sont rendus sur les lieux et ont interpellé l’épouse et son compagnon.

Ils ont été placés en garde à vue et une enquête a été ouverte, sous la supervision du parquet compétent, pour déterminer les circonstances exactes de cette affaire.

H.M.