Marrakech: Il s’immole par le feu chez son beau-frère

Un homme est décédé après s’être immolé par le feu, ce mardi matin, à Marrakech.

Selon une source de Le Site Info, l’homme âgé d’une quarantaine d’années a commis l’irréparable au domicile de son beau-frère, sis avenue Laâyoune, quartier Azli (arrondissement Menara).

Et d’ajouter qu’il s’est aspergé d’essence avant de passer à l’acte, soulignant que les tentatives des membres de son entourage (famille et voisins) présents au moment des faits, et celle de la protection civile pour le sauver ont échoué.

Les causes de ce suicide restent pour l’instant inconnues, indique-t-on.

Par ailleurs, une enquête a été ouverte par les autorités compétentes pour déterminer les circonstances exactes de ce drame.

S.L. et K.Z.