Marrakech: il lui promet le mariage pour abuser d’elle

Le procureur du roi près la Cour d’appel de Marrakech a décidé de placer un élève à la prison de l’Oudaya après l’avoir interrogé. Il est poursuivi pour détournement de mineure et abus sexuel.

Selon Al Massae, la mère de victime a déposé plainte auprès des services de la gendarmerie royale dans la commune de Mejjat, à Imintanout, accusant le mis en cause de 20 ans d’avoir abusé de sa fille de 14 ans.

Il aurait, selon la mère, promis à sa fille de l’épouser. Cette dernière a ainsi arrêté ses études et s’est enfuie avec lui. «Il l’a convaincue de ne plus aller au collège et a décidé de s’offrir à lui lorsqu’il lui a dit qu’il comptait bientôt demander sa main», a regretté la mère.

S.L.