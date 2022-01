Marrakech: il fait irruption dans un hammam pour femmes… pour défendre son épouse

Une bagarre entre femmes s’est déclenchée, lundi 17 janvier, dans un hammam pour femmes à Marrakech, avec crépage de chignon, coups de poings et de pieds.

Pour défendre sa douce moitié, un homme a cru bon faire irruption dans le hammam et quatre clientes ont déposé plainte contre lui. Après une enquête diligentée sur cette plainte, les services sécuritaires ont interpellé le mis en cause. Soumis à un complément d’enquête, sous la supervision du parquet général compétent, l’homme a avoué avoir fait irruption dans le hammam, pour aider et sauver sa femme, mais a nié avoir usé d’arme blanche.

Le mari a été placé en garde à vue et, contrairement à ce qu’ont colporté les réseaux sociaux, il s’est avéré qu’il ne portait pas d’arme blanche au moment des faits.

M.R.