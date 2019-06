Marrakech: il défigure sa mère à cause de l’héritage

La région de Tamelalt, dans les environs de Marrakech, a été secouée par un terrible drame. Un individu a violemment agressé sa mère à l’aide d’une arme tranchante, lui causant de graves blessures au visage.

Une source locale a indiqué à Le Site info que le mis en cause a défiguré sa mère à cause d’un conflit, avec ses frères, autour d’un terrain. Ils en sont venus aux mains, lors d’une violente dispute, et le coupable a ainsi grièvement blessé sa mère. Cette dernière a été évacuée d’urgence à l’hôpital pour recevoir les soins nécessaires.

Les services de la gendarmerie royale avaient d’ailleurs arrêté, la semaine dernière, un suspect qui aurait agressé physiquement sa mère. Il a été placé en garde à vue à la disposition de l’enquête menée sous la supervision du parquet compétent.

K.C.