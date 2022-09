Marrakech: Huber, le fondateur du Village des enfants de l’Atlas, tire sa révérence (PHOTO)

Le Maroc a perdu l’une de ses figures associatives les plus connues. L’humanitaire suisse, Hans Jörg Huber, est décédé le 3 septembre des suites d’une longue maladie.

Le millionnaire s’était fixé pour mission de prendre en charge les orphelins de la région de Marrakech. Il a fondé l’association Atlas Kinder (Dar Bouidar) dans la ville de Tahanaout et avait dédié plus de la moitié de sa fortune pour cette cause. Il avait également consacré le restant de ses jours avec sa femme pour fournir un toit, mais surtout une famille, à plus de 200 enfants de la région.

L’association Atlas Kinder a indiqué dans une publication sur Instagram que « ses fils seront là pour continuer la mission humanitaire qui nous a liés au village d’enfants ». Hans Jörg Huber a été inhumé au cimetière Européen de Marrakech dans la journée du 4 septembre.

Nous sommes à Dieu et à lui nous retournons.

A.O.