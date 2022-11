Marrakech: Gad El Maleh a un message à faire passer (VIDEO)

Gad El Maleh a appelé les responsables à ouvrir les deux grands théâtres de Rabat et Casablanca. De passage à Marrakech dans le cadre du FIFM, l’humoriste marocain, qui prête sa voix au personnage de Gru dans le film «Moi, moche et méchant», a indiqué : «J’espère pouvoir bientôt jouer au Maroc. Mais j’ai un message à faire passer, j’espère que les deux théâtres de Rabat et Casablanca vont bientôt ouvrir».

«J’ai eu l’occasion de visiter celui de Casablanca, je trouve que c’est l’un des plus beaux théâtres du monde. S’il vous plait, ouvrez-le pour que les artistes marocains et internationaux puissent s’y produire. On a de très beaux théâtres au Maroc», a-t-il ajouté.

En parallèle, Gad El Maleh s’est confié sur ses futurs projets, annonçant que son prochain one man show sera bientôt écrit.

L’artiste s’est également exprimé au sujet du personnage de Gru. «C’est une fierté pour moi de faire la voix en français vu que c’est le grand acteur américain Steve Carell qui a fait la version originale. Cette expérience m’apporte une exposition avec les enfants. Forcément, plus on vieillit, moins les enfants nous connaissent. Donc ce film me connecte avec un public plus jeune», a-t-il précisé.

