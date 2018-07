Marrakech: une Française interpellée pour “complicité d’adultère”

Toujours sous le choc de cette mésaventure, Valérie a confié au Parisien que ses droits ont été bafoués lorsqu’elle a été jetée dans «un couloir étroit au milieu des cafards, de femmes enceintes battues et avec un procureur qui l’a maltraitée». Et d’ajouter qu’elle ignorait totalement que son compagnon était encore en instance de divorce. Elle a également déploré le fait que le consulat de France ne l’a pas soutenu, racontant qu’elle a exigé un traducteur et un avocat pendant sa garde à vue, en vain.

