Marrakech: filmé en train de tenter de voler le sac d’une femme

S’il ne le savait pas avant, ce pickpocket n’oubliera pas de sitôt le sens de l’expression « être pris la main dans le sac »!

Une enregistrement vidéo, largement partagé sur les réseaux sociaux, montre cet individu essayant, de force, de s’emparer du sac d’une passante, sur la voie publique à Marrakech.

Les éléments de la Préfecture de police de la ville ont vite réagi à la vidéo qui fait voir cette tentative de vol avec violence. Et les investigations diligentées par les services de police de Marrakech sont assez rapidement parvenus à identifier le pickpocket et à lui mettre le grappin dessus, avant de comparaître devant la justice pour répondre de l’acte criminel qui lui est reproché in dessus.

Le mis en cause a été placé en garde à vue pour complément d’enquête, sous la supervision du parquet général compétent.

M.R.