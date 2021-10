Marrakech: faut-il vraiment présenter le pass vaccinal pour accéder à Jemaâ el-Fna?

Depuis jeudi 21 octobre, date d’entrée en vigueur de l’imposition de pass vaccinal pour accéder aux lieux publics, plusieurs citoyens se demandent si cela est également obligatoire à la célèbre Place Jemaâ el-Fna de la ville ocre.

Dans ce cadre, le président de l’Association des commerçants et des artisans de Souk Jdid, à Marrakech a déclaré à Le Site info que les visiteurs de Jemaâ el-Fna ont le loisir de s’y rendre en toute quiétude, à condition de respecter les mesures préventives et sanitaires, conformément au protocole du ministère de la Santé et de la Protection sociale.

Abdelhak Belkhadir a aussi précisé que certains cafés et restaurants de Marrakech exigent la présentation du pass vaccinal à leurs clients, tandis que d’autres passent outre cette obligation. De même qu’il a exprimé son admiration pour le comportement de nombreux touristes étrangers, français et britanniques, qui n’hésitent point à présenter leur pass vaccinal avant même de s’installer dans les cafés et restaurants populaires de la Place Jemaâ el-Fna.

L.A.