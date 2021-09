Marrakech: Fatima Zahra Mansouri de nouveau maire

Fatima Zahra Mansouri, du Parti Authenticité et Modernité (PAM), a été élue, ce vendredi matin présidente du Conseil de la ville de Marrakech.

Il s’agit de son deuxième mandat à la tête du conseil, ayant déjà occupé ce poste entre 2009 et 2015. Mansouri, seule candidate à ce poste, a été élue à l’unanimité après avoir bénéficié du soutien de trois partis : le Rassemblement National des Indépendants, l’Istiqlal et l’Union Constitutionnelle.

Par ailleurs, le secrétaire général du PAM Abdelatif Ouahbi a adressé ses félicitations à la maire de la ville ocre. « Je félicite ma sœur, la présidente du Conseil national du parti, Mme Fatima Zahra Al-Mansouri, pour la confiance qui lui a été accordée et son élection à la tête du Conseil de la ville de Marrakech, et je lui souhaite beaucoup de succès et réussite dans sa mission », a-t-il déclaré.

M.F.