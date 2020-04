Marrakech: faisant fi de l’état d’urgence, elles dansent et chantent dans la rue!

Difficile à comprendre comment certaines personnes ont un pois chiche au lieu et place du cerveau! Pendant cette période pénible et critique de l’état d’urgence sanitaire et du confinement chez soi, pour cause de covid-19, des écervelés, par centaines, voire par milliers, se permettent d’enfreindre ces mesures décrétés par les autorités marocaines.

Parmi les nombreuses infractions, la dernière nous vient de Marrakech et les réseaux sociaux, depuis mercredi 22 avril, commentent la vidéo montrant un groupe de femmes, chantant et dansant dans un quartier populaire de la ville ocre.

Pourquoi cette enfreinte aux mesures d’état d’urgence et de confinement instaurées afin d’endiguer la propagation du nouveau coronavirus au Maroc? Baptême? Circoncision? Fiançailles? Sachant que toutes ces raisons festives sont,bien évidemment, contraires à l’état d’urgence. Mais même pas l’une d’entre elles! La raison est encore pire, selon ce qu’ont rapporté les réseaux sociaux, et dépasse tout entendement et logique.

Comme dit le proverbe du cru “Laâadar ktar men zella (L’excuse est plus grave que la forfaiture). Imaginez que ces femmes qui chantent et dansent, s’accompagnant d’instruments musicaux traditionnels (“taaraj”et tutti quanti), célébraient ainsi …la guérison d’un citoyen qui avait contracté le covid-19!

Hallucinant et effrayant, n’est-ce pas? Incroyable mais vrai, hélas! Un autre exemple que la bêtise humaine ne connaît pas de limite! Et les internautes n’ont pas manqué d’exprimer leur colère et leur indignation contre cette infraction aux mesures d’état d’urgence de ces femmes qui ont mis leur vie, ainsi que celle d’autrui, en danger imminent de contamination par le covid-19.

L’académicien, écrivain et romancier français, Henry De Montherlant, n’avait-il pas souligné que: “La bêtise humaine consiste à avoir beaucoup d’idées, mais des idées bêtes”?

Larbi Alaoui (avec Kawtar Zaki)