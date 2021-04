Marrakech envahie par les moustiques

La ville de Marrakech a été envahie ces derniers jours par les moustiques, ce qui a provoqué la colère des habitants.

Selon une source sûre de Le Site info, la présence de moustiques en aussi grande quantité a poussé les habitants de la ville à lancer un appel aux responsables pour intervenir. Ils les ont sollicités pour mener en urgence une opération de démoustication dans la ville, souligne-t-on.

Les Marrakchis ne peuvent, en effet, plus ouvrir leurs fenêtres et les portes de leurs maisons de peur d’une invasion de moustiques dans leurs maisons, précise notre source, ajoutant que la plupart ne se séparent plus des insecticides afin de se protéger des piqûres.

Et d’ajouter que la raison de la prolifération des moustiques dans la ville n’a pas été déterminée.

N.M.