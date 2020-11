Marrakech: énième report dans l’affaire du pédophile koweïtien

La Chambre criminelle de la Cour d’appel de Marrakech a décidé de reporter à nouveau jusqu’au 2 décembre prochain l’examen de l’affaire du ressortissant koweïtien poursuivi pour viol de mineur.

C’est le dixième ajournement qui intervient dans cette affaire, a indiqué une source de l’Association marocaine des droits humains (AMDH) qui s’est constituée partie civile.

Selon cette source, cet énième report était prévu, étant donné que l’accusé a rejoint son pays même si les procédures judiciaires entamées par la victime à son encontre n’avaient pas été complétées.

Arrêté en décembre 2019, le ressortissant koweïtien, en visite au Maroc, avait caché une fille mineure de 14 ans dans le coffre de sa voiture, avant de l’introduire dans son lieu de résidence, l’un des plus célèbres complexes hôteliers de Marrakech, où il l’a violentée, violée et filmée.

Le prévenu, âgé de 24 ans, a bénéficié d’une mise en liberté provisoire dont il a profité pour se faire la belle.

Ce scandale avait suscité l’indignation de l’opinion publique marocaine et des associations, dont « Touche pas à mon enfant » et l’Instance démocratique marocaine des droits humains (IDMDH), en plus de l’AMDH, s’étaient saisies de l’affaire.

S.H.