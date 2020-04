Marrakech: elles regagnent le domicile familal grâce aux autorités

Les autorités locales de Marrakech, en étroite collaboration avec les services sécuritaires, sont parvenues à faire revenir une femme et sa fille de 5 ans au domicile familial, le soir du dimanche dernier.

Selon une source concordante de Le Site info, les services sécuritaire les avaient trouvées sur la voie publique, désemparées et désorientées. La femme avait alors expliqué que son mari l’avait chassée, elle et sa fille, du domicile conjugal, sans pitié et sans tenir compte de l’état d’urgence sanitaire instauré au Maroc depuis le 20 mars dernier.

Les services sécuritaires ont alors décidé d’intervenir afin que cette femme puisse regagner le domicile conjugal, ainsi que sa fillette. Sachant que l’épouse chassée impitoyablement de chez elle est originaire de la ville de Boujdour et qu’il lui était impossible de voyager, vu la situation épidémiologique que connaît le pays, a précisé la même source.

M.R.