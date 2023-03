Marrakech: elle tente de mettre le feu pour empêcher l’exécution d’un arrêt d’évacuation

Les services sécuritaires et les éléments de la Protection civile sont parvenus, mercredi 15 mars, a faire échouer la tentative pyromane visant une maison sise quartier Daoudiate, à Marrakech.

Selon des sources locales de Le Site info, une femme a tenté de mettre le feu à la maison où elle habite en utilisant des bonbonnes de gaz, pour empêcher l’exécution de l’arrêté judiciaire d’évacuation prononcé à son encontre.

Les éléments de la Protection civile ont réussi à circonscrire l’incendie allumé par la mise en cause, après une fuite de gaz, même si la pyromane avait veillé à fermer toutes les portes et fenêtres de le maison. Ceci n’a pas empêché les éléments de la Protection civile d’accéder à l’intérieur de la maison en flammes et à éteindre l’incendie, alors que d’après les mêmes sources, les voisins ont vécu des moments de frayeur et de terreur.

Par ailleurs, la femme pyromane a été interpellée par les services sécuritaires et a été transférée à l’arrondissement de la Sûreté nationale pour complément d’enquête et la prise, par la suite, de mesures nécessaire afin qu’elle réponde de son acte criminel à la justice.

L.A.