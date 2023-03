Marrakech: effondrement dans l’ancienne médina, quatre blessés

Une partie d’une maison, à derb El Kadi, au quartier Bab Ilane de Marrakech s’est effondrée ce vendredi.

Selon une source de Le Site info, une mère et ses trois enfants étaient à l’intérieur de la maison au moment de l’effondrement et ont été grièvement blessés. Et d’ajouter que d’importants dégâts matériels ont été enregistrés.

Alertées, les autorités se sont rendues sur les lieux du drame et ont évacué les victimes à l’hôpital pour recevoir les soins nécessaires. En parallèle, une enquête a été ouverte, sous la supervision du parquet compétent, pour déterminer les circonstances exactes de cette affaire.

H.M.