Marrakech: du nouveau dans l’affaire « Hamza mon bb »

Adnane Sakine, alias « Moul L’ferrari », a quitté la prison de Marrakech après y avoir purgé sa peine pour son implication dans l’affaire « Hamza mon bb ».

Le tribunal de Marrakech avait condamné Adnane Sakine, propriétaire d’une agence de location de voitures, à une peine de deux ans et à une amende, après que les investigations ont prouvé son implication dans la gestion du compte Instagram connu sous le nom de « Hamza mon bb », utilisé dans des actes de diffamation et de chantage contre des artistes et des célébrités.

Une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux montre la famille de Moul L’ferrari célébrer sa sortie de prison.

M.F.