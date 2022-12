Marrakech: du nouveau dans l’affaire du taximan qui a escroqué un touriste

La police de Marrakech a arrêté, mercredi, le taximan qui avait escroqué un célèbre youtubeur britannique. Simon Wilson, qui s’est rendu au Royaume pour regarder le match Maroc-Portugal, a payé 350 dirhams pour une course de l’aéroport de Marrakech au centre-ville.

Selon une source sûre de Le Site info, le mis en cause a été placé en garde à vue dans le cadre de l’enquête menée sous la supervision du parquet compétent, pour déterminer les circonstances exactes de cette affaire.

Pour rappel, dans une vidéo partagée via son compte YouTube, Wilson demande combien lui coûtera une course au centre-ville, ce à quoi le chauffeur répond: ʺça te coûtera 325 dirhams. Mais ce serait généreux de ta part de me donner 350dhʺ.

Le youtubeur n’a ainsi pas hésité à dénoncer cette tentative d’escroquerie et la vidéo a été vue plus de 342.000 fois sur YouTube, ce qui a poussé les autorités à retirer le permis de confiance au chauffeur de taxi.

A noter que le prix d’une course de l’aéroport à Jamaâ El Fna est fixé à 70 dirhams pour les petits taxis et à 100dh pour les grands taxis.

S.L.