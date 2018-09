Français poursuivi à Marrakech: les derniers éléments de l’affaire

Le mis en cause, qui est poursuivi pour “outrage au drapeau national”, avait été arrêté le 5 septembre dernier après la diffusion d’une vidéo où il apparaissait nu, en état d’ivresse avancé, en train de danser avec, comme seul vêtement, le drapeau marocain enroulé autour de sa taille. La vidéo n’a d’ailleurs pas manqué de provoquer l’indignation des internautes qui ont estimé que cet acte est totalement «méprisant» et «humiliant».

