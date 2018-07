Marrakech: du nouveau dans l’affaire Amine Harit

“Il est actuellement auprès de sa famille au Maroc et reçoit un grand soutien psychologique. Il souhaitait que son club suive l’affaire et avait besoin de notre soutien”, a-t-il souligné, ajoutant que le FC Schalke 04 s’inquiète pour son état.

Le footballeur marocain Amine Harit, impliqué dans un accident mortel à Marrakech, a récupéré son passeport et son permis de conduire mardi. Selon la presse allemande , qui rapporte l’information, il a donc le droit de quitter le territoire national et n’est pas obligé d’assister personnellement aux prochaines audiences.