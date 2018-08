Marrakech: deux nouvelles arrestations dans l’affaire du café La Crème

La Brigade nationale de la police judiciaire, en coordination étroite avec les services de la Direction générale de la surveillance du territoire national, a arrêté ce dimanche matin deux frères néerlandais d’origine marocaine pour leurs liens directs présumés avec les membres du réseau criminel qui ont exécuté ou contribué à l’exécution matérielle de l’homicide volontaire et de tentative d’homicide volontaire à l’aide de l’arme à feu, qui ont eu lieu au café “La Crème” à Marrakech en novembre 2017.

Selon la DGSN, l’arrestation des deux suspects, qui sont les frères de l’instigateur principal et direct de l’exécution de ces actes criminels, a eu lieu dans deux domiciles distincts dans un douar sur la route nationale reliant entre la ville d’Al Hoceïma et Oued Laou, et ce en exécution du mandat d’arrêt international et de l’avis de recherche au niveau national émis à leur encontre pour leur implication présumée dans cette affaire.

Les investigations et les recherches menées à ce sujet ont permis de déterminer l’implication directe des deux mis en cause et leur participation à cet homicide volontaire, qui a été perpétré sur ordre de leur frère en dehors du territoire national, dans le cadre d’un règlement des comptes entre les réseaux de trafic international de drogue, et ce en fournissant des équipements, matériels et logistiques aux deux citoyens étrangers qui ont été chargés de l’exécution matérielle de ces actes criminels, précise la DGSN.

Les perquisitions effectuées par les services de sûreté aux domiciles des deux suspects ont abouti à la saisie de sommes d’argent, de téléphones portables, de supports de stockage informatique et de documents de voitures de luxe qui étaient utilisées par les deux individus arrêtés, ajoute la DGSN.

Les deux mis en cause ont été placés en garde à vue à la disposition de l’enquête menée sous la supervision du parquet compétent, en vue d’élucider toutes les circonstances de cette affaire. Par ailleurs, les enquêtes et les investigations sont en cours au niveau national, alors que les procédures sécuritaires internationales se poursuivent pour arrêter le principal instigateur de ce crime.

Rappelons que la fusillade de Marrakech avait fait trois victimes, un jeune médecin tué sur le coup et deux autres personnes blessées.

S.L.