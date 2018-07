Marrakech: deux individus arrêtés à cause d’un baiser

La gendarmerie royale a interpellé les deux mis en cause après avoir reçu la plainte du père de la victime, âgée de 15 ans. Ces dernières montraient l’élève et le jeune homme en train de s’échanger un baiser en face du lycée Ibn Toumart, dans la commune de Zaouia.

Deux jeunes hommes ont été déférés devant la justice dans la commune de Mejjat, à Marrakech pour une affaire de mœurs. Le premier, 24 ans, est poursuivi pour avoir embrassé et harcelé une élève, tandis que le second a immortalisé le moment, à l’insu de la victime, avant de diffuser les photos sur WhatsApp.