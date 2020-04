Marrakech: deux enfants déclarés guéris du Covid-19

Huit patients complètement guéris du nouveau coronavirus (Covid-19) ont quitté, ce jeudi, le Centre Hospitalier Universitaire (CHU) Mohammed VI de Marrakech, au terme de leur durée d’hospitalisation.

Il s’agit de 4 hommes, 2 femmes et 2 enfants déclarés définitivement guéris après que les tests médicaux et cliniques effectués sur eux, se sont révélés négatifs.

Ainsi, ces nouvelles rémissions portent à 44, le nombre total des patients ayant quitté cet établissement hospitalier après la confirmation de leur guérison totale.

Dans une déclaration à l’agence MAP, le coordinateur général du Covid-19 au CHU Mohammed VI, Dr. Takoui Abdelmajid, a indiqué que les deux enfants guéris à savoir: un garçon âgé d’un an, et une petite fille de 8 ans, appartiennent à la même famille et ont été admis le 9 avril courant au CHU Mohammed VI, notant que leur état de santé était stable durant toute la période de leur traitement.

Les deux autres patients guéris, âgés respectivement de 17 et 21 ans, souffraient, quant à eux, d’insuffisance rénale, a-t-il ajouté.

Dr. Takoui a fait remarquer que la hausse permanente des rémissions et la baisse continue de la durée du traitement s’expliquent par la prise de conscience des citoyens qui s’orientent vers les hôpitaux dès l’apparition du moindre symptôme alarmant, ainsi que par la réduction de la durée d’attente des résultats des tests médicaux et cliniques qui s’effectuent, depuis le 10 avril courant, au sein du Laboratoire de microbiologie relevant du CHU Mohammed VI de Marrakech.

Par la même occasion, il a loué le rôle prépondérant joué par les médias dans la sensibilisation des citoyens et la diffusion de données justes et vérifiées scientifiquement sur le coronavirus, rappelant que le Maroc a été parmi les premiers pays à adopter le protocole thérapeutique, à base de chloroquine, pour faire face au coronavirus (Covid-19).

Par ailleurs, il a appelé les citoyens au respect scrupuleux des mesures préventives adoptées dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire décrété par les autorités compétentes en vue d’enrayer la propagation du Covid-19.

M.S. (avec MAP)