Marrakech: deux criminels dans les filets de la police

Les éléments du District de police de M’hamid à Marrakech ont réussi vendredi matin, lors de deux opérations distinctes, à mettre hors d’état de nuire deux personnes recherchées pour divers crimes.

Le premier mis en cause aux antécédents judiciaires multiples pour “trafic de drogue”, “vol qualifié” et “meurtre avec préméditation”, et faisant l’objet de huit avis de recherche à l’échelle nationale, émis par la Gendarmerie Royale, a été arrêté par les limiers de la police du 12è arrondissement de police, suite à une embuscade tendue dans un café du quartier Maatallah à M’hamid, précise-t-on de source policière.

Et de poursuivre que l’individu en question, a été par la suite remis au Centre de la Gendarmerie Royale ayant émis les avis de recherche.

Quant au second prévenu faisant également objet d’un avis de recherche émis par les services préfectoraux de la Police Judiciaire (PJ) de la cité ocre, pour trafic de drogues et psychotropes, il est tombé dans les filets de la police au niveau d’un barrage de police érigé sur la route d’Essaouira, en possession de quelque 120 comprimés hallucinogènes destinés à être écoulés sur le marché, ajoute la même source.

Le suspect a été placé en garde à vue pour les besoins de l’enquête menée sous la supervision du Parquet compétent, en attendant d’être déféré devant la justice.

S.L. (avec MAP)