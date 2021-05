Marrakech: destruction de 2,2 tonnes de produits impropres à la consommation

Les commissions de contrôle relevant de la Division des Affaires Economiques et de la Coordination (DAEC) de la wilaya de Marrakech-Safi ont procédé, durant les trois premières semaines du mois sacré du Ramadan, à la saisie et à la destruction de plus de deux tonnes de produits impropres à la consommation ou non conformes aux normes de qualité requises.

Lors de leurs tournées dans les différents points de vente (en gros et au détail) aussi bien en milieu rural que dans les zones urbaines au niveau de la préfecture de Marrakech, depuis le début du mois sacré de Ramadan, lesdites commissions ont procédé à la saisie de 2.229,3 kilogrammes de produits alimentaires solides, et 653 litres de produits alimentaires impropres à la consommation pour non respect des conditions de conservation, leurs utilisations illégales, ou encore pour dépassement de la date de préemption, a indiqué à la MAP, le chef de la DAEC de la wilaya de Marrakech-Safi, Maâti Alga.

Selon des données de la DAEC, les quantités saisies se répartissent comme suit : 1.120 Kg de viandes et de poissons, 259,20 kg de dattes et de fruits secs, 226 kg de légumes et fruits, 199,60 kg de gâteaux, 1.417 oeufs, 61 kg de conserves, 5 kg de céréales et dérivés, 414 litres de lait et produits dérivés, 121 litres d’huile, 61 litres de miel et de confiture, 57 litres de boissons et jus, et 275,3 kg de sacs en plastique.

Dans la même lignée, Alga a relevé que lesdites commissions vont intensifier les opérations de contrôle des prix et de la qualité des produits alimentaires au niveau des marchés locaux en vue de lutter contre les différentes formes de fraude, de monopolisation ou encore de spéculation au niveau des prix, à même d’impacter négativement le pouvoir d’achat des citoyens.

Tout en affirmant que l’approvisionnement des marchés au cours du mois béni de Ramadan est « normal et régulier », M. Alga a souligné qu' »aucune pénurie des produits alimentaires de base n’a été enregistrée durant cette période, et que tous les indicateurs montrent que la situation restera normale jusqu’à la fin du Ramadan ». il a fait savoir aussi que les commissions de contrôle ont aussi signalé une stabilité des prix de manière générale, relevant que « comparativement à la même période de l’année écoulée, une baisse importante a été enregistrée au niveau des prix de certains produits et ce, à l’exception de certaines légumes dont le prix a grimpé, à l’instar des tomates, pomme de terre, carottes et poivron, ou encore le poulet et ce, en raison de la forte demande en ces denrées durant ce mois sacré », a-t-il poursuivi.

En vue de maintenir cette situation, le wali de la région Marrakech-Safi, gouverneur de la préfecture de Marrakech, Karim Kassi-Lahlou, avait appelé les différents services de contrôle à intensifier leur présence sur le terrain et à agir, avec toute la fermeté et la rigueur requises, pour préserver le pouvoir d’achat des ménages et protéger leur sécurité sanitaire.

Dans ce sens, il a préconisé la fédération des efforts de l’ensemble des acteurs concernés et des services de contrôle, la coordination de leurs interventions, ainsi que la modernisation de leurs outils d’intervention pour atteindre l’efficacité et la célérité qui s’imposent, tout en faisant montre de réactivité positive face aux attentes et préoccupations réelles des consommateurs, en tenant compte de leurs plaintes en rapport avec les prix, la sécurité et la salubrité des produits.

OR