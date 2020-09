Marrakech: descentes policières dans des cafés et bars de Guéliz

Les autorités de Marrakech ont fait une descente mardi dans des cafés et bars de Guéliz pour vérifier que les mesures sanitaires étaient respectées.

Selon une source de Le Site info, cette opération s’inscrit dans le cadre la campagne «Mains propres», lancée par la DGSN pour sévir contre les établissements qui ne respectent pas les mesures de prévention endiguant le risque de propagation du covid-19. Et d’ajouter que les autorités ont saisi de grandes quantités de bouteilles d’alcool de contrebande.

Rappelons que des opérations similaires ont eu lieu à Casablanca, Béni Mellal et Fès. Vendredi dernier, les services de la Sûreté nationale avaient mené des interventions simultanées dans 10 entrepôts et commerces de boissons alcoolisées à Had Soualem, Casablanca, Khouribga, Oued Zem et Béni Mellal, indique la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) dans un communiqué, notant que ces interventions se sont soldées par la saisie d’environ 1.000.000 de bouteilles de boissons alcoolisées de contrebande, 203.016 vignettes fiscales, que des employés collaient sur certaines marchandises saisies, ainsi qu’une somme d’argent estimée à 923 millions de centimes.

Selon les premières constations menées par les officiers de la police judiciaire, des quantités des boissons alcoolisées saisies sont périmées, alors que le reste est d’origine étrangère ne portant pas de vignettes fiscales prouvant sa situation régulière vis-vis des Douanes, ajoute la même source.

N.M.