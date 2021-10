Marrakech: descente policière dans une maison close

Une descente policière dans une villa, transformée en maison close, samedi soir à Marrakech a mené à l’arrestation d’une trentaine de personnes.

Selon une source de Le Site info, 33 personnes ont été arrêtées, dont des mineurs, lors d’une soirée organisée au sein de la villa.

Les mis en cause ont été interpellés en état d’ébriété avancée. Ils ont tous été transféré au poste de police le plus proche pour être entendus et ont été déférés devant le procureur lundi, apprend-t-on de même source.

M.F.