Les services de police de Marrakech ont fait une descente samedi dans un salon de massage situé au quartier Guéliz.

Selon une source de Le Site Info, le propriétaire et la gérante du salon ont été arrêtés, en plus de clients marocains et étrangers pris en flagrant délit avec des employées du centre.

Les mis en cause ont été placés en garde à vue à la disposition de l’enquête menée sous la supervision du parquet compétent pour élucider les tenants et aboutissants de cette affaire.

A.A.