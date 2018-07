Marrakech: des voitures de luxe pour le PJD font polémique

Khalil Boulehsen, le vice-président de l’arrondissement de Guéliz et membre du conseil de la ville ocre a en effet accusé le parti islamiste de dépenser des sommes faramineuses pour l’achat de ces voitures au lieu d’accorder les subventions aux clubs sportifs de la ville comme stipulé par la charte communale. «Pendant que les habitants des Douars de Guéliz souffrent en silence, on a préféré les abandonner pour se concentrer sur les futilités», a-t-il déploré.

