Marrakech: des vents très forts causent d’importants dégâts matériels

La ville de Marrakech a connu, mercredi13 juillet courant, des vents très forts ayant arraché plusieurs arbres, ainsi que la chute de plusieurs poteaux électriques au milieu de la chaussée. Ce qui a causé une grande perturbation de la circulation et du trafic routier.

Et selon une source locale de Le Site info, parmi ces arbres arrachés, certains ont chuté sur des voitures en stationnement et ont causé d’énormes dégâts matériels aux véhicules. Cependant, on n’a déploré aucune perte humaine, heureusement!

En plus des arbres arrachés et des poteaux électriques jonchant sur la route, ces vents violents ont également fait tomber des objets personnels des terrasses, a ajouté la même source. De leurs côté ,des internautes ont supposé, sur les réseaux sociaux, que la forte violence de ces vents serait due aux changements climatiques que connaît actuellement le Maroc.

L.A