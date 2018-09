Marrakech: des projets royaux en retard alertent les responsables

Le Wali de la région de Marrakech-Safi, Karim Kassi Lahlou, a visité des projets en cours de réalisation dans l’arrondissement Ménara, dans la ville ocre, pour s’enquérir de leur état d’avancement.

Selon Al Massae, le responsable, qui était accompagné d’une délégation composée du maire de Marrakech Mohamed Larbi Belkayed, du directeur de la régie autonome de distribution d’Eau et d’Electricité (RADEEMA) de Marrakech Rachid Ben Chikhi, le délégué préfectoral du ministère de la Jeunesse et des Sports et d’autres élus, s’est rendu à l’Espace du citoyen dans la région de Lakouas. Ce dernier abrite, en effet, des projets socio-économiques en construction sur une superficie de 17 hectares dans le cadre du projet “Marrakech, cité du renouveau permanent” lancé par le roi Mohammed VI en 2014.

La même source a ajouté que les responsables se sont enquis de l’état d’avancement de plusieurs projets: des centres socio-sportifs, une salle couverte, une piscine olympique, un théâtre en plein air, un hôpital, une maison de retraite et un espace associatif.

Le Wali et sa délégation se sont mobilisés dans ce sens afin d’inaugurer les projets achevés, d’autant plus que ce programme royal devait être prêt en 2017.

Mobilisant des investissements de 6,3 milliards de dirhams, ces projets permettront à Marrakech de se hisser au niveau des grandes métropoles internationales tout en accompagnant le développement urbain et démographique de la ville, renforcer son attractivité économique, consolider sa place en tant que pôle touristique mondial et améliorer les infrastructures socio-culturelles et sportives en son sein.

