Marrakech: des Khalijis dans les filets de la police

Les services de la gendarmerie royale ont fait une descente jeudi dans une villa dans la région d’Oulad Hassoun, à Marrakech. Selon une source de Le Site info, trois Khalijis ont été pris en flagrant délit de débauche, en compagnie de jeunes femmes. Ils étaient tous en état d’ébriété avancé.

Les gendarmes, après l’arrestation des mis en cause, ont également saisi une grande quantité de drogues et d’alcool. Les trois Khalijis et les jeunes femmes ont été transférés au commissariat le plus proche et placés en garde à vue. Une enquête a aussi été ouverte, sous la supervision du parquet compétent, pour déterminer les circonstances exactes de cette affaire.

H.M.