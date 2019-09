Marrakech: des étudiantes arrêtées pour prostitution avec des étrangers

Les éléments de la Gendarmerie royale du centre territorial Oulad Hassoune ont interpellé quatre jeunes femmes accusées de prostitution. Ces étudiantes étaient en compagnie de trois ressortissants étrangers dans une maison d’hôtes, qui appartient à un autre étranger, dans les environs de Marrakech. Des sources locales ont révélé qu’une hôtesse de la maison d’hôtes a également été arrêtée.

Les mêmes sources ajoutent que les jeunes femmes attiraient leurs clients dans un restaurant situé au quartier Guéliz à Marrakech. Elles ont été placées en garde à vue en attendant d’être déférées devant le parquet compétent de Marrakech.

Il s’agit de la deuxième affaire de moeurs qui secoue la ville ocre depuis moins d’un mois. Rappelons en effet que les autorités de Marrakech ont récemment ouvert une enquête après la diffusion sur la Toile de vidéos filmées dans une piscine privée. Dans les extraits, des homosexuels, prostituées et des clients de différentes nationalités, en maillots de bain, dansent et s’adonnent à des attouchements. Un rapport de la wilaya de la région de Marrakech est en cours d’élaboration et sera présenté aux services compétents pour prendre les mesures nécessaires.

S.L.