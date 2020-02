Marrakech: des entrepreneurs interdits de quitter le territoire national

La fermeture des frontières a été imposée à des entrepreneurs des villes de Marrakech et d’Agadir. Et ce, pour leur présumée implication dans des transactions aussi suspectes que louches, selon le quotidien Al Massae.

Les mis en cause ont été entendus par la justice après leur convocation officielle, en parallèle avec les investigations diligentées sur cette affaire par une commission du ministère de l’Intérieur.

De même, précise la même source, les noms desdits entrepreneurs ont été cités dans plusieurs grands projets ayant coûté une enveloppe budgétaire colossale à l’Etat. De ce fait, sur ordonnance du parquet général compétent, il leur a été signifié l’interdiction de quitter le territoire national, jusqu’à la fin de l’enquête préliminaire concernant ce dossier.

Parmi ces personnes, on compte des personnalités influentes, à l’instar de présidents de communes et de députés, tous présumés être soupçonnés dans ces transactions suspectes, à Marrakech et à Agadir souligne la même source.

L.A.(avec M.T.)