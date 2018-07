Marrakech: des Algériens arrêtés pour avoir volé un Saoudien

La police de Marrakech a interpellé dans les premières heures de ce jeudi 5 juillet deux ressortissants algériens pour leur implication présumée dans une affaire de vol qualifié au sein d’un hôtel de luxe à Marrakech.

Selon un communiqué de la DGSN, les autorités ont inspecté le 4 juillet une Suite où le crime a eu lieu et dans laquelle résidait un ressortissant saoudien. Les mis en cause, âgés de 45 et 46 ans, ont, en effet, détourné d’importantes sommes d’argent en devise du coffre-fort, trois cartes de guichets, trois montres suisses, quatre pièces d’identité, des documents de voyages et des vêtements de luxe.

Après plusieurs recherches, ils ont été identifiés avant d’être arrêtés à Casablanca. Tous les objets volés ont également été retrouvés.

Les premiers éléments de l’enquête ont démontré que les deux étrangers ont préparé leur acte quelques mois après leur arrivée au Maroc. Le document a également confié que l’un des mis en cause était en résidence illégale au royaume.

Les coupables ont ainsi été placés en garde à vue à la disposition de l’enquête menée sous la supervision du parquet général pour élucider les tenants et les aboutissants de cette affaire.

S.L.