Les autorités locales de Marrakech ont entamé la démolition de constructions anarchiques, bâties de façon illégale, au quartier M’hamid de la ville ocre.

A l’aide de grues et de bulldozers, entre autres outils, les autorités ont donc démoli ces locaux et maisons et ce, dans le cadre de la lutte contre les constructions anarchiques.

M.S.