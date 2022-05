Marrakech: découvrez l’histoire du Minbar de la Koutoubia

Un événement culturel et artistique dédié à la redécouverte de l’histoire du Minbar de la Koutoubia et de sa restauration sera organisé le 05 mai prochain à Marrakech, autour du thème « Le Minbar de la mosquée Koutoubia : Mémoire et souvenir ».

Initiée dans le cadre du « Mois du Patrimoine » (18 avril- 18 mai), par la Conservation du Palais Badii et l’association ATEED, cette manifestation culturelle comporte une série de conférences, la projection d’un film-documentaire et le vernissage d’une exposition sur la restauration du Minbar, qui permettront au grand public et aux spécialistes de redécouvrir l’histoire de ce chef-d’œuvre de l’art arabo-andalou et celle de sa restauration, indique un communiqué des organisateurs.

« L’organisation de cet événement intervient 20 ans après la restauration du Minbar de la Koutoubia en 1998 par les spécialistes de la conservation du prestigieux Metropolitan Museum of Arts de New York et leurs homologues et artisans marocains, et la cérémonie d’inauguration de l’exposition permanente sur le Minbar de la Koutoubia qui a eu lieu en avril 1998 », lit-on dans le communiqué, faisant savoir que le Minbar de la Koutoubia, est considéré comme le plus vieux Minbar en bois en bon état de conservation du monde musulman.

Cet événement culturel sera marqué, notamment par la projection du film de la cérémonie inaugurale du Minbar au Palais Badii, présidée en avril 1998 par SM le Roi Mohammed VI, alors que le Souverain était encore Prince Héritier, en plus des interventions sur la signification historique et artistique du Minbar de la Koutoubia, poursuit la même source. Le public sera au rendez-vous aussi avec des témoignages d’artisans qui ont participé à la restauration du Minbar, l’inauguration de l’exposition de photographies « De la conservation à l’exposition » portant sur la restauration du Minbar, ainsi qu’avec la projection du film « La restauration du Minbar de la Koutoubia » réalisé par Faten Safieddine en 1998.

Au programme de cette soirée figurent aussi un spectacle de danse contemporaine sous la direction de Taoufiq Izediou, et une soirée animée par l’association de cheikh Jilali Mtired sous le thème « Le Melhoun, un patrimoine musical à perpétuer ».