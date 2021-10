Marrakech: découvrez le nouvel hôtel de Ronaldo (VIDÉO)

L’hôtel de Cristiano Ronaldo, Prestana CR7, sera bientôt inauguré par la star portugaise en personne, selon des sources médiatiques.

La caméra de Le Site info s’est rendue sur place pour découvrir ce nouvel établissement hôtelier, désormais prêt pour l’ouverture.

L’hôtel se situe au quartier Gueliz, au cœur des jardins de Menara et a nécessité un investissement de 430 millions de dirhams. L’établissement comptera 174 chambres, deux restaurants de luxe, un centre d’affaires et un spa.

Il s’agit du premier établissement de la chaîne hôtelière du joueur portugais au continent africain, et le cinquième après ceux de New York, Lisbonne, Funchal et Madrid.

Les mêmes sources ajoutent que plusieurs stars du monde entier seront présentes pour l’inauguration de l’hôtel.

M.F.