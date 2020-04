Marrakech: de nouveaux horaires pour les souks

Les autorités de la wilaya de Marrakech ont décidé de réduire les horaires d’ouverture des marchés de proximité et ceux populaires (Souikas) à 6h, en tant que mesure préventive pour endiguer la propagation du nouveau coronavirus (Covid-19).

Dans ce cadre, le wali de la région Marrakech-Safi, gouverneur de la préfecture de Marrakech, Karim Kassi Lahlou a émis une décision qui fixe les horaires d’ouverture de ces espaces de vente à partir de 7h jusqu’à 13h, au niveau de la préfecture de Marrakech, soit 6h par jour.

Toute personne qui viole les dispositions de ladite réglementation sera interdite d’exercer son métier et fera l’objet de poursuites judiciaires, telles qu’elles sont énoncées par les lois en vigueur. La mise en oeuvre de cette décision exceptionnelle sera confiée aux autorités locales et aux services de la Sûreté Nationale et de la Gendarmerie Royale, jusqu’à la levée de l’état d’urgence sanitaire.

Cette décision s’inscrit dans le cadre des mesures préventives et proactives adoptées en application de l’état d’urgence sanitaire décrété par les autorités compétentes pour faire face à la propagation du Covid-19.

S.L. (avec MAP)