Marrakech dans le top 10 des meilleures villes à visiter dans le monde (PHOTO)

La ville ocre est connue pour être une destination touristique de premier choix pour ceux qui souhaitent passer du bon temps au Maroc. Marrakech a réussi à décrocher une place dans le top 10 du World Index 2022.

Marrakech s’est classé 7e dans le classement des 10 meilleures villes à visiter en 2022 dans le monde. Avant le déclenchement de la crise sanitaire, la ville ocre avait accueilli 3.093.694 de touristes en 2019 (selon les chiffres du ministère du Tourisme).

A.O.

Best Cities in the World to Visit in 2022

1.🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Edinburgh

2.🇺🇸 Chicago

3.🇨🇴 Medellín

4.🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Glasgow

5.🇳🇱 Amsterdam

6.🇨🇿 Prague

7.🇲🇦 Marrakech

8.🇩🇪 Berlin

9.🇨🇦 Montreal

10.🇩🇰 Copenhagen

(TimeOut)

— World Index (@theworldindex) September 27, 2022