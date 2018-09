Marrakech: ce que risque le Français qui a sali le drapeau marocain

Sa vidéo a fait le tour des réseaux sociaux, indignant les internautes qui n’ont pas manqué d’exprimer leur colère. Il s’agit d’un Français de 61 ans, résidant à Marrakech, qui a eu la mauvaise idée de salir le drapeau marocain et qui, actuellement, fait l’objet d’une enquête menée sous la supervision du parquet général.

D.B. a été arrêté mercredi 5 septembre et son passeport lui a été retiré. Selon une source de Le Site Info, le mis en cause a reconnu les faits pendant l’interrogatoire de la police et expliqué que la vidéo a été filmée lors de son mariage organisé fin août à Marrakech. Son épouse a également été entendue et le ressortissant français sera déféré devant le parquet compétent dès la fin de l’enquête.

Selon la Loi n°73-15 modifiant et complétant certaines dispositions du code pénal, est puni d’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de 20.000 à 200.000 dirhams ou de l’une de ces deux peines seulement quiconque «porte atteinte à la religion islamique, au régime monarchique ou incite à porter atteinte à l’intégrité territoriale du Royaume».

La peine encourue est portée à deux ans à cinq ans d’emprisonnement et une amende de 50.000 à 500.000 dirhams ou à l’une de ses peines seulement lorsque ces actes «sont commis soit par discours, cris ou menaces proférés dans les lieux ou réunions publics, ou par affiches exposées aux regards du public soit par la vente, la distribution ou tout moyen remplissant la condition de publicité y compris par voie électronique, sur papier et par voie audiovisuelle».

Dans un communiqué, la DGSN a indiqué que les services de sûreté ont rapidement réagi à cette vidéo publiée sur Youtube, montrant un Français de 61 ans perpétrant des actes suggestifs qui méprisent le drapeau national, ce qui a nécessité de le soumettre à une enquête judiciaire.

Une enquête est en cours afin de déterminer les tenants et aboutissant de ces actes criminels et les circonstances de leur tournage et de leur promotion, avant de déférer le mis en cause devant le parquet compétent dès la fin de l’enquête qui se poursuit sous sa supervision, a ajouté la DGSN.

