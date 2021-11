Marrakech: « Bab Ghmat » et « Bab Doukkala » s’offrent un lifting

La Direction régionale de la culture de Marrakech-Safi a mobilisé une enveloppe budgétaire de 1.083.996 DH pour la restauration des deux portes historiques « Bab Ghmat » et « Bab Doukkala ».

Les opérations de restauration et d’aménagement, qui s’étaleront sur six mois, portent essentiellement sur le pavage et le revêtement du sol, le ravalement et l’embellissement des façades, la mise en place d’espaces d’exposition et de blocs sanitaires, la réfection des installations électriques et l’aménagement des esplanades des deux monuments historiques, indique un communiqué de la Direction régionale, précisant que les travaux seront lancés dès l’achèvement de certaines procédures administratives actuellement en cours.

Et la même source de poursuivre que la restauration de ces deux portes historiques afin de les transformer en espaces culturels pour accueillir des expositions artistiques et patrimoniales vient renforcer l’infrastructure culturelle de la ville, ce qui contribuera à la consécration et à la diffusion de la culture et des arts auprès des différentes franges de la société.

Cette opération s’inscrit également dans le cadre de la mise en œuvre du programme « Marrakech, Cité du renouveau permanent » et des efforts visant à préserver le patrimoine culturel de la cité ocre, afin de l’intégrer dans le processus du développement local, ajoute le communiqué.

A travers la restauration de certaines parties des remparts de Marrakech ainsi que des bâtisses et sites historiques de la ville, la Direction Régionale de la Culture ambitionne d’améliorer les services d’accès à ces espaces culturels et historiques et de réhabiliter le patrimoine matériel de la région, conclut la même source.

S.L. (avec MAP)