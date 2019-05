Marrakech : attention au lait impropre à la consommation

D’importantes quantités de produits laitiers impropres à la consommation ont été saisies et détruites, au cours de la semaine dernière à Marrakech, par l’Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires (ONSSA).

Il s’agit principalement de 1000 litres de lait, de 600 litres de lait fermenté, de 100 pots de yogourts et de 20 kg de beurre, rapportent nos confrères de Hespress.

Les produits en question ont été retrouvés dans un commerce situé au Douar El Haj Larbi, relevant de la commune de Souihla.

Rappelons que quelque 329 tonnes de produits impropres à la consommation ont été saisies et détruites durant le mois sacré de l’année dernière par les services de l’ONSSA.

Cette année, le ministère de la Santé a prévu une série de mesures pour renforcer les activités de contrôle des établissements alimentaires durant le mois de Ramadan, en vue de prévenir l’apparition de maladies liées aux aliments, principalement les toxi-infections alimentaires collectives (TIAC).

Ces mesures concernent, entre autres, la participation active aux commissions locales mixtes de contrôle et l’activation des cellules locales de veille sanitaire pour cerner, de façon urgente, les épisodes des TIAC et coordonner au sein de ces cellules les activités de contrôle avec les services concernés, en particulier l’Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires (ONSSA) et les bureaux communaux d’hygiène.

Selon une circulaire du ministre de la Santé, adressée aux directeurs régionaux de son département, il s’agit également d’assurer la sensibilisation des professionnels et de la population générale sur le respect des bonnes pratiques d’hygiène lors de la préparation et la manipulation des aliments.

La circulaire insiste, de même, sur la promotion de l’utilisation du numéro de téléphone économique “Allo veille” (0801004747) pour recevoir les demandes d’information et les réclamations des citoyens et l’établissement d’un registre de tous les cas de TIAC durant le mois de Ramadan.

A.K.A.