Marrakech: arrestation d’un chanteur émirati accusé de débauche

Le procureur du roi près le tribunal de première instance de Marrakech a décidé, lundi 10 septembre, de transférer 32 prostituées, deux citoyens saoudiens et huit autres émiratis, dont le chanteur Aida al Manhali, un Indien et un Omanais en état d’arrestation, au procureur du roi près la cours d’appel de la même ville. Et ce, après prolongation de la durée de garde à vue, pour “prostitution”.

