Marrakech: arrestation du Français qui a sali le drapeau marocain

Le citoyen français résidant à Marrakech (D.B.) qui a méprisé le drapeau marocain lors d’une fête privée, a été arrêté ce mercredi 5 septembre et son passeport lui a été retiré. Selon une source de Le Site Info, le mis en cause a reconnu les faits pendant l’interrogatoire de la police et expliqué que la vidéo a été filmée lors de son mariage organisé fin août à Marrakech.

En naviguant sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies et leur communication à des tiers, afin de vous offrir contenus et publicités liés à vos centres d'intérêt. En savoir plus... OK