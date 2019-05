Marrakech: arrestation de 13 personnes recherchées à l’international (DGSN)

Les services sécuritaires relevant de la préfecture de police de Marrakech ont procédé, durant la période allant du 16 mai 2018 au 16 mai 2019, à l’interpellation de 13 personnes recherchées au niveau international et à l’exécution de 16 mandats d’arrêt international dans le cadre de la coopération internationale pour lutter contre le crime organisé transfrontalier.

Selon des données présentées jeudi, par le préfet de police de Marrakech, Said El Aloua, à l’occasion du 63è anniversaire de la création de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), quelque 61.278 personnes ont été différées devant la justice durant la même période, dont 13.484 personnes impliquées dans des affaires portant atteinte aux personnes et 9.188 aux biens.

Les services sécuritaires ont aussi procédé, durant la même période, au contrôle d’identité de 191.325 personnes suspectes, dont 16.741 personnes recherchées pour différents crimes et délits, dont 8.158 personnes recherchées au niveau national et 34.580 personnes arrêtées en flagrant délit et 389 personnes en possession d’armes blanches dans des conditions suspectes.

Les services sécuritaires ont également porté assistance à 11.985 personnes en situation de mendicité ou en situation de rue ou malades dans la voie publique afin de les transférer aux établissements sociaux et sanitaires spécialisés.

Dans le cadre de la stratégie de lutte contre le fléau de la drogue, les services sécuritaires de la préfecture de Marrakech ont interpellé 19.214 personnes impliquées dans des affaires de trafic de drogue et la saisie de 245,153 kg de la drogue du chira, 471,83 kg de cannabis, 119,642 kg de tabacs de contrebandes, 304 g de drogues dures (cocaïne), en plus de 9.681 comprimés psychotropes et la saisie de 32 voitures et 207 motos utilisés dans le trafic de la drogue.

Concernant la sécurisation et la protection des périmètres des établissements scolaires, les services sécuritaires ont veillé à redoubler de mobilisation à travers la généralisation territoriale de ses services en créant des cellules dans les 04 districts de police pour la première fois à Marrakech tels que les unités de police scolaire couvrant chacune une zone territoriale des quatre districts de police (Médina/Guéliz, Sidi Youssef Ben Ali, Menara, et M’Hamid) dans le cadre d’un plan quotidien intégré avec des objectifs clairs, ayant permis l’arrestation de 3.271 personnes pour divers crimes et le contrôle de l’identité de 8.579 personnes suspectes dans le cadre d’opérations proactives préventives.

Dans le cadre de la poursuite de ses missions éducatives et de sensibilisation et la consécration de sa place en tant que partie orientant les nouvelles générations sur les valeurs de citoyenneté et de civisme, le renforcement de la dimension sécuritaire et la lutte contre les dérapages à impacts négatifs sur les générations montantes, les services sécuritaires de la cité ocre, ont mené 653 opérations de sensibilisation en milieu scolaire dans le cadre d’initiatives de sensibilisation directes avec les élèves des différents établissements scolaires, ayant bénéficié à 39.101 élèves des écoles primaires et 27.768 élèves des lycées secondaires collégiaux et qualifiants.

Concernant l’infraction routière, les services sécuritaires ont effectué 39.371 opérations de contrôle et rédigé des procès-verbaux à l’encontre de 13.279 voitures et motos, la mise en fourrière de 5.696 voitures et motos alors que 20.135 amendes à l’amiable ont été enregistrées.

S.L. (avec MAP)